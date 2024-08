Tchad : le préfet du Guéra rencontre les délégués provinciaux des ministères

En présence du maire de Mongo, Abdelmalick Abdramane Bechir, le préfet de département du Guéra, Salhadine Ahmat Mahamat, a rencontré ce mardi, 20 août 2024, les délégués provinciaux des ministères et autres chefs des services.



Cette rencontre a pour objectif de redéfinir le cadre de collaboration entre les différentes instances locales, pour renforcer la synergie d'action entre les services, afin d'assurer le succès de leurs missions communes.



Le préfet Salahadine Ahmat Mahamat a mis l'accent sur l'importance d'une communication fluide entre les collaborateurs, élément clé pour une administration efficace, bénéfique à la population. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de redynamiser la gouvernance locale, et de promouvoir le développement local.



En appelant à une collaboration renforcée, les autorités espèrent poser les jalons d'une gestion plus efficiente des ressources et des projets locaux.