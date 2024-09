Tchad : le préfet du Kanem Sud au chevet des parents victimes des tragédies de Keïri et Boursouma

Accompagné par une forte délégation, le préfet du département du Kanem Sud, Fougou Alifa Zezerti, s'est rendu successivement ce lundi 09 septembre 2024 à Keïri et Moursoum, où deux tragédies ont eu lieu, suite aux pluies diluviennes de la semaine passée.



La première a eu lieu le 05 septembre 2024 à Keïri, à l'ouest à 10km de Dokora, dans le canton Dokora, occasionnant la perte de trois personnes dont une fille de 10 ans, un garçon de 8 ans et une mère d’une soixantaine d’année. La seconde tragédie a eu lieu en date le 7 septembre 2024 à Boursouma à 5km à l'Est de Mourzigui, dans le canton Mourzigui, occasionnant la mort de deux personnes dont un garçon de 8 ans et une fille de 16 ans.



Au cours de sa visite, le préfet et sa suite ont adressé leurs condoléances aux familles des victimes, tout en implorant Allah pour le repos de leurs âmes au paradis. Il a profité à cette occasion pour passer le message de paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble, en vue de d’éviter les conflits éleveurs agriculteurs.



Il a ensuite rappelé à la population autochtone de ne pas faire des problèmes avec les éleveurs, en cas des conflits, et les oriente à informer les autorités compétentes. Cependant, depuis le début de la saison pluvieuse, le département du Kanem-Sud a enregistré environ 13 cas de décès causés par les pluies diluviennes.



Enfin, la délégation du préfet a remis des vivres et non-vivres aux familles endeuillées.