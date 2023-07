Tchad : le préfet du département de Mayo Dallah suspendu de ses fonctions

Le préfet du département de Mayo Dallah, Oumar Issakha Fouzari, a été suspendu par le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, général Teguen Idibei Berde. Cette décision a été prise suite à des actes d'insubordination caractérisée et une mauvaise manière de servir.



La suspension a été annoncée via un message radio émis ce mardi 18 juillet 2023, après quoi les bureaux ont été immédiatement fermés et les clés du véhicule de service ont été retirées des mains du préfet.



Il convient de rappeler qu'il y a à peine quelques jours, le 10 juillet dernier, le directeur de cabinet du gouverneur, Tao Justin, avait également été suspendu pour faute grave.