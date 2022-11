Tchad : le premier ministre admet des erreurs ayant conduit au 20 octobre

"Les auteurs du 20 octobre ont un plan insurrectionnel qui ne date pas du 20 octobre, qui date d'au moins deux ans, pour ceux qui les ont suivi. (...) On n'a pas bien géré certaines situations il y a deux ans. L'une des premières erreurs commises c'est de refuser la reconnaissance légale à un parti politique qui remplit toutes les conditions", a déclaré Saleh Kebzabo.



"Au fur et à mesure qu'il prenait certaines importances, le gouvernement l'observait en laissant faire. En laissant faire, on a laissé croire et ça a pris de l'ampleur", a ajouté le chef du gouvernement, en faisant allusion au parti Les Transformateurs.



"Lorsque vous ne passez pas par des élections et que vous vous improvisez grand leader, comment voulez-vous que le désordre n'arrive pas après ?", a lancé Saleh Kebzabo.