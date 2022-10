Tchad : le premier ministre annonce que l'otage franco-australien a été retrouvé et mis en sécurité

Le premier ministre Saleh Kebzabo annonce la libération de l'otage franco-australien enlevé au Wadi-Fira par des hommes non identifiés.



"Je viens d'apprendre que l'otage franco-australien enlevé il y a 24h vient d'être retrouvé et mis en sécurité, en bonne santé. Je félicite nos Forces de défense et de sécurité pour cette prompte action réussie", a déclaré Saleh Kebzabo sur Twitter.



Jérôme Hugonnot avait été enlevé dans l’après-midi du 28 octobre au Nord du Tchad. Il est le gérant du parc Oryx pour le compte de l’ONG Sahara Conservation Fund.