Tchad : le premier ministre annonce une baisse des coûts de carburant dans les prochains jours

Dès lundi prochain, le prix du gasoil sera réduit de 828 FCFA à 800 FCFA et celui du super de 730 FCFA à 700 FCFA.



Le chef du gouvernement a fait cette annonce au Conseil national de transition où il présente son programme de politique générale.



Les fonds issus de cette réduction serviront à investir dans l'énergie et l'amélioration de l'accès à l'eau potable à travers la SNE et la STE. Une partie de ces fonds sera également affectée pour les actions en matière de solidarité.