Tchad : le premier ministre éclaire les partis politiques sur la rupture de l'accord de défense avec la France

Le Premier Ministre, Allah-Maye Halina, a informé les chefs des partis politiques sur la rupture de l'accord de défense avec la France lors d'une réunion tenue le 6 décembre 2024 au Ministère des Affaires Étrangères. Cette rencontre visait à clarifier les raisons de la fin de cet accord de coopération militaire, qualifiée d'historique par le Premier Ministre.



Il a remercié la classe politique pour son soutien exprimé dans le communiqué de presse N° 056/2024 du 3 décembre 2024 du Cadre National de Concertation des Partis Politiques (CNCP). Le Premier Ministre a souligné que cette démarche s'inscrivait dans la volonté du Tchad de reprendre le contrôle total de sa souveraineté, ce qui nécessite une réévaluation rigoureuse des accords internationaux pour s'assurer qu'ils correspondent aux intérêts actuels et futurs du pays.



Allah-Maye Halina a rappelé que l'accord avec la France n'était plus conforme aux objectifs stratégiques du Tchad, réaffirmant l'importance de l'autonomie dans les relations internationales. Le Premier Ministre a appelé à un soutien national à l'armée tchadienne, pour renforcer la sécurité et l'autonomie du pays face aux alliés dont le soutien peut être incertain.