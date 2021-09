Tchad : le premier ministre exige la rationalisation du personnel de l'Éducation nationale

"Plus de la moitié des fonctionnaires, répertoriés dans l'administration, relèvent du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique. Cependant, les salles de classe manquent cruellement d'enseignants, impactant ainsi négativement l'éducation et l'avenir des enfants", déplore le chef du gouvernement.



Désormais, dans les délégations, outre le délégué et le personnel de main d'oeuvre constitué du planton et du chauffeur, le nombre doit être limité à 10 agents dont un pool de six inspecteurs et/ou conseillers pédagogiques spécialisés chacun par filière.



Au sein des inspections départementales de l'éducation nationale, le nombre d'agents est limité de cinq à six, tandis que dans les inspections d'enseignement primaire, il est limité à cinq agents. S'agissant des secteurs d'animation pédagogique, il est limité à trois agents.



Une priorité doit être accordée dans ces structures aux agents, dont l'état de santé ne permet pas d'enseigner.