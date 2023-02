Tchad : le premier ministre exige une meilleure coordination des missions diplomatiques

Dans cette note, il a constaté certaines pratiques inappropriées de la part de certains membres du gouvernement, de certains conseillers nationaux et de certains grands commis de l'État, telles que le refus de signaler leur présence dans les zones de juridiction des représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger, l'envoi direct de correspondances aux ambassades étrangères sans informer le Ministère des Affaires Étrangères, la proposition d'accords de coopération sans impliquer les techniciens du Département des Affaires Étrangères et la sollicitation de visas sans observation des procédures régulières.



Pour remédier à ces problèmes, le Premier ministre a indiqué les étapes à suivre pour les membres du gouvernement, les conseillers nationaux et les grands commis de l'État. Tout d'abord, les cabinets des membres du gouvernement doivent informer la Direction du Protocole d'État du Ministère des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale pour faciliter l'obtention de visas et informer les ambassades et consulats tchadiens de leur plan de voyage. Ensuite, toutes les correspondances entre les institutions de l'État, les organisations internationales et les ambassades doivent impérativement passer par le biais du Ministère des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale. Le Ministère des Affaires Étrangères est seul habilité à signer ou à donner pouvoir de signature pour tout accord qui engage la responsabilité de l'État tchadien. Enfin, les demandes de visa auprès des ambassades étrangères au Tchad pour les passeports officiels doivent être accompagnées d'une Note Verbale délivrée par la Direction Générale du Protocole d'État du Ministère des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale.



Le Premier ministre a insisté sur le respect strict des termes de la note circulaire et a indiqué que des mesures seront prises pour s'assurer de la conformité à ces normes. Cette note circulaire vise à clarifier les procédures pour les membres du gouvernement, les conseillers nationaux et les grands commis de l'État lors de leurs déplacements à l'étranger en mission officielle