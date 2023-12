Tchad : le premier ministre préside la cérémonie de prise d'armes du 1er décembre à N'Djamena

Le 1er décembre 2023, le Premier Ministre Saleh Kebzabo, représentant du Président de Transition Mahamat Idriss Deby Itno, a dirigé la cérémonie annuelle de prise d'armes à la Place de la Nation.



La cérémonie, caractérisée par un défilé impressionnant de différents contingents militaires et paramilitaires, s'est tenue en présence de dignitaires éminents, y compris les présidents des principales institutions, d'anciens Premiers ministres, des membres actuels du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, des Conseillers nationaux, des membres du cabinet présidentiel et du Premier ministre, des officiers généraux, ainsi que d'autres invités de marque.



Le Tchad célèbre ce 1er décembre 2023, la Journée de la Liberté et de la Démocratie, un événement historique qui marque l’arrivée au pouvoir du défunt président Idriss Deby Itno, le 1er décembre 1990.



Cette date est un jalon important dans l’histoire du Tchad, symbolisant un tournant majeur dans la trajectoire politique et sociale du pays. Cette prise de pouvoir a été le résultat d'une série d'événements clés qui ont redéfini le paysage politique tchadien.