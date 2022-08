Tchad : le premier ministre promet des "mesures appropriées" après des conflits meurtriers

Après avoir fait le point avec les ministres en charge des portefeuilles concernés, des "instructions fermes" leur ont été données, en accord avec le président de la transition, afin de renforcer davantage et immédiatement les moyens d'action des forces de sécurité, informe le premier ministre.



"L'objectif étant de remettre de l'ordre sur le terrain afin de réaffirmer l'aspiration du Gouvernement de Transition à faire de notre pays, un espace de mieux-vivre", indique Pahimi Padacké Albert.



Il annonce que "des mesures appropriées seront prises à l'encontre de tous les fauteurs de trouble et leurs complices".



Au moins une vingtaine de personnes sont mortes dans les provinces du Mayo-Kebbi Est et du Guera en 48 heures. Selon le gouverneur du Mayo Kebbi Est, les violences dans sa province ont fait 13 morts. Au Guera, le bilan est monté à 9 morts.