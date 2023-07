Tchad : le premier ministre s'imprègne du déroulement des travaux du jury du baccalauréat

S’imprégner du niveau d’avancement des travaux et saluer le dévouement de tous les agents impliqués dans cet exercice malgré les conditions difficiles de travail qui ne favorisent guère un effort intellectuel optimal, tel est l'objet de la visite du premier ministre.



Le chef du gouvernement a salué l'informatisation du système de traitement des données qui permettront, selon lui, de résoudre certains problèmes liés aux délais. Face à certaines insuffisances de logiciels, le premier ministre annonce une dotation dans les années à venir pour plus de fluidité dans le travail.



Pour Dr Gotoum Nadjinangar, présidente du jury du baccalauréat édition 2023, les travaux progressent dans le bon sens. Le jury amorce l'avant dernière phase qui est le relevé des notes. Selon elle, Après cette phase, les travaux de « compilation des candidats » vont commencer.



« Cette visite inattendue du premier ministre, nous réconforte et nous rassure que les hautes autorités du pays suivent de près le déroulement des travaux », se réjouit la présidente.



À ce rythme, la présidente du jury estime que le délai sera respecté, avec une annonce des résultats prévue d'ici la semaine prochaine.