Tchad : le président Déby est arrivé à Faya au Nord

Le chef de l'Etat Idriss Déby est arrivé dimanche matin à Faya, chef-lieu de la province du Borkou.



L'avion transportant le chef de l'Etat et sa délégation s'est posé vers 10 heures à Faya.



Quelques membres du Gouvernement prennent part au déplacement, informe la Présidence.



La délégation a été accueilli par le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdé Kebir, accompagné du chef d’état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, du maire de la ville de Faya, et de responsables politiques, civils et militaires.



Sur place, le président de la République va rencontrer les différentes couches sociales de la population, discuter avec elles et faire passer le message de paix, de concorde, de la sécurité, du vivre ensemble et du développement du pays.



"L’agenda du chef de l’Etat est très chargé et plusieurs rencontres sont prévues pour toucher du doigt certains sujets qui monopolisent toutes les attentions", selon la Présidence.