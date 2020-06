Tchad : le président Déby fait une descente au Lac

Le chef de l'État Idriss Déby a effectué jeudi matin une tournée de supervision des postes avancés des forces de défense et de sécurité dans la province du Lac.



Il s'est rendu à Kaïga-Kindjiria, Ngouboua et Baga-Sola où des instructions fermes ont été données aux chefs militaires à l’entame de la saison pluvieuse.



Idriss Déby a été accueilli à sa descente de l’hélicoptère à Kaïga-Kindjiria par le chef d’Etat-major général des armées, général Abakar Abdelkérim, le commandant de la zone d’opération du Lac, son adjoint et le directeur général des Services de sécurité des institutions de l’Etat (DGSSIE).