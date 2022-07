Tchad : "le président Deby m'avait proposé d'être premier ministre, j'avais décliné", Succes Masra

"Vous savez, le président Deby m'avait proposé d'être premier ministre et j'avais décliné. Non pas parce que je néglige le poste de premier ministre mais dans ce pays, on a habitué les gens à des distributions de postes, plus qu'à des principes", relève Succes Masra.



"Les Transformateurs ont toujours dit : nous voulions faire partie de ceux qui co-définissent et co-gèrent la transition à tous les niveaux (...) Nous avons des compétences prêtes", assure le leader des Transformateurs.



Succes Masra explique que les règles n'ayant pas été clairement définies durant cette "période pré-transitoire", Les Transformateurs "n'ont pas voulu se précipiter pour choisir des postes". Et d'ajouter : "tous ceux qui gèrent aujourd'hui la transition, c'est sur la base de la cooptation".