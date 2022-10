Tchad : le président Félix Tshisekedi désigné facilitateur au processus de transition

Deux envoyés spéciaux ont également été désignés aux côtés du facilitateur : le président du conseil des ministres de la CEEAC, également ministre de l'Intégration régionale de la RDC, et le président de la commission de la CEEAC.



Dans son discours, Félix Tshisekedi s'est inquiété d'un processus de transition qui "vole en éclats" au lendemain du dialogue national au Tchad. "L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur car il s'agit à présent de remettre la transition sur des bons rails avec le peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'UA et de la CEEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident ses actions en de pareilles circonstances", a-t-il dit.



« En raison du principe de subsidiarité, les recommandations et décisions que nous prendrons détermineront certainement celles de l’UA et de la communauté internationale dans son ensemble (…) nous ne pouvons nous permettre ni l’exacerbation ni l’enlisement de la crise au #Tchad (...) Tout se fera dans l'intérêt du Tchad », a souligné le président de la RDC.