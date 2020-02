Tchad : le président Idriss Déby à Laï pour le lancement du PADLFIT

Le chef de l'Etat Idriss Déby est arrivé vendredi matin à Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé, à bord d'un hélicoptère militaire.



Il prend part au lancement du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive (PADLFIT).



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, plusieurs membres du Gouvernement et officiels sont également présents à Laï.



Au programme de la cérémonie qui a débuté, le mot de bienvenue du gouverneur de la Tandjilé, la présentation du projet, l'allocution de la représentante du PNUD, du représentant de la BADEA, du ministre de l'Economie et de la Planification du développement, puis le lancement officiel du PADLFIT par le chef de l'Etat Idriss Déby.



Djibrine Haïdar, envoyé spécial.