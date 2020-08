Tchad : le président Idriss Déby accorde la grâce à 538 condamnés

À l'occasion de l'élévation du Président de la République à la dignité de Maréchal du Tchad et de la commémoration du 60ème anniversaire de la fête de l'indépendance, il est accordé une grâce présidentielle à 538 condamnés, selon un décret signé par Idriss Déby ce lundi.



La grâce présidentielle ne concerne pas les terroristes de Boko Haram et les auteurs d'infractions contre l'environnement.



Parmi les personnes graciées, le nom de l'ancien chef rebelle Baba Lade est mentionné. Il y a également Ahmat Yacoub Adam et Mahamat Hassan Boulmaye, deux ex-chefs rebelles.