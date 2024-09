Tchad : le président Mahamat Idriss Déby attendu en France début octobre

Selon les informations de Jeune Afrique, le Chef d’Etat tchadien sera en France du 4 au 5 octobre prochain, où il prendra part au Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui va se dérouler à Paris et à Villers-Cotterêts. A l’occasion, Mahamat Idriss Déby Itno pourrait également rencontrer le Roi du Maroc, Mohammed VI, mais aussi le Président camerounais Paul Biya.



Alors que Mahamat Idriss Déby Itno avait initialement prévu de se faire représenter en France par son Premier ministre Allamaye Halina, le Président a finalement décidé de faire le voyage lui-même, à la tête d’une délégation.



Cette visite annoncée du Président tchadien intervient après une période tendue, marquée par quelques tensions diplomatiques entre Paris et N’Djamena. Il faut dire que la France et le Tchad entretiennent traditionnellement une relation bilatérale dense marquée par un nombre élevé de rencontres de haut niveau. Le Tchad est également un partenaire important de la France dans la lutte contre le terrorisme.



Le déplacement envisagé en France de Mahamat Idriss Déby Itno souligne le renouvellement des relations bilatérales entre les deux pays.