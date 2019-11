Tchad : le président a reçu l'équipe des SAO à quelques heures du match

Le président de la République Idriss Déby a rencontré ce dimanche matin à la Présidence, les joueurs de l'équipe nationale de football ainsi que l'équipe technique.



"Je viens de rencontrer dans un cadre convivial les joueurs de l'équipe nationale de football et leur staff technique. Je leur réitère mon message d'encouragement pour le match de cet après-midi. Allez les Sao. Que nos voisins admirent nos enfants", a déclaré le chef de l'Etat dans un message posté sur le réseau social Twitter.



La rencontre a eu lieu en présence du ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet, du ministre de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, et du sélectionneur des SAO, Emmanuel Tregoat.



Le SAO du Tchad devront être percutant ce dimanche au stade Idriss Mahamat Ouya face à leur public, pour leur match contre les Aigles du Mali, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.



Le match sera retransmis en direct à la Télé Tchad.