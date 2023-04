Tchad : le président a reçu une délégation du personnel de la société pétrolière nationale

Avec plus de dix ans d'expérience dans le secteur pétrolier, la délégation est venue exprimer sa gratitude au chef de l'État pour la nationalisation des actifs et droits de la société Esso et a réaffirmé sa disponibilité à assurer la continuité des services.



Cette rencontre fait suite à la décision prise par le président de la transition, le Général Mahamat Idriss Déby Itno, le 23 mars 2023, de nationaliser tous les actifs et les droits de toute nature de la société Esso Exploration and Production, y compris les conventions, les permis de recherche, les autorisations d'exploitation et les autorisations de transport. Le Conseil national de transition a approuvé le processus.



Un mois après cette décision, le personnel tchadien ayant travaillé pour Esso et maintenant transféré à la Tchad Petroleum Company a exprimé sa reconnaissance envers le président de la République pour cet acte salvateur. Le porte-parole de la délégation, Dr Kouma Mahamadou, a souligné les avantages de cette nationalisation. En présence du ministre des Hydrocarbures et de l'énergie, M. Djerassem Le Bemadjiel, cadre et ancien de la structure, le personnel tchadien a déclaré qu'il est en mesure d'assurer la continuité des services sans compétence étrangère.



Cette assurance a réconforté le chef de l'État dans sa décision de permettre au Tchad et à son peuple de bénéficier des fruits de l'exploitation de ses ressources naturelles.