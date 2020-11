Tchad : le président annonce le lancement de plusieurs chantiers routiers

Le chef de l'État a annoncé mercredi à Massenya la relance de tous les projets à l'arrêt depuis la crise socio-économique liée au choc pétrolier de 2014. Idriss Déby s'est exprimé lors d'une rencontre avec les autorités administratives, civiles et militaires, les autorités traditionnelles et religieuses, les jeunes, les femmes et les cadres ressortissants de la province du Chari Baguirmi.



Selon le président, l’axe Dourbali-Massenya sera bitumé en 2021, tandis que les travaux de l'axe Dourbali-Bili-Gama et ceux de l'axe Guelendeng-Kouno-Nguere vont débuter en 2021.



Plusieurs projets hydroagricoles notamment le projet Bahr Linia et celui de la mise en valeur du Bahr Rigueg débuteront dans les jours à venir, informe la Présidence.