Tchad : le président approuve par décret la société PREFAB, 6000 emplois en vue

Cette société porte un projet intégré de développement industriel qui consiste à exploiter les potentialités que le Tchad regorge dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et des infrastructures.Son programme d’investissement se chiffre à plus de 1000 milliards de Francs CFA sur une période de quinze ans, soit en moyenne 66 milliards Francs CFA par an.L'entreprise compte créer plus de 6000 emplois directs et former plus de 5000 étudiants dans les domaines variés de l’agriculture.Initialement présenté en conseil des ministres le 20 septembre 2018, l'examen du projet de décret d'approbation avait été reporté.