Tchad : le président au chevet des blessés de l’attaque terroriste au Lac

Le président de transition Mahamat Idriss Deby s’est rendu le 22 novembre à l’hôpital de la Renaissance pour visiter et réconforter les blessés de l’attaque terroriste de Bouka-Toullorom dans la province du Lac, admis au service des urgences dudit hôpital, informe la Présidence.



Ces soldats et officiers, évacués immédiatement à la suite de leurs blessures, ont été admis à l’hôpital la Renaissance. Parmi les 17 blessés admis, quatre suivent des soins intensifs.



président a formulé ses vœux de bonne guérison avant de remercier et d’encourager les différentes équipes déployées pour leur évacuation et leur prise en charge. L’attaque survenue hier au cours de la matinée, a fait une dizaine de morts parmi les soldats tchadiens.