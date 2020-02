Tchad : le président camerounais Paul Biya invité à Bongor

Le drapeau du Cameroun flotte à Bongor. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est invité jeudi dans le chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est pour la pose de la première pierre de construction du pont entre Bongor et Yagoua.



Le lancement de la construction du pont qui traversera le Tchad et le Cameroun sera présidé par le chef de l'Etat Idriss Déby -qui est rentré mardi soir de Nouakchott en Mauritanie où il a pris part au sommet du G5 Sahel.



L'arrivée du dirigeant camerounais -pour prendre part à la cérémonie aux côtés de son homologue tchadien Idriss Déby- n'est toutefois pas encore confirmée. Un représentant du chef de l'Etat camerounais pourrait éventuellement être dépêché.



A Bongor, sur les lieux où doit se tenir demain la cérémonie, les drapeaux du Cameroun et du Tchad ont été accrochés à deux mâts, a constaté Alwihda Info. Des militaires ont procédé en fin de matinée aux dernières vérifications en hissant les deux drapeaux pour tester les installations.



Ce projet historique est déterminant pour le désenclavement du Tchad et le renforcement de l'axe économique avec le Cameroun, au grand bénéfice de la population.