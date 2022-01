Tchad : le président d'une association menacé à N'Djamena

Le président de l'association Union des jeunes nationalistes (UJN), Louweadoum N'Gardoumty Blanchar, a été victime de menaces dans l'après-midi du 28 janvier 2022, à son retour de travail.



S'exprimant sur les ondes de FM Liberté, il explique que deux hommes enturbannés l'ont appréhendé en pleine rue. "Je rentrais du travail, en pleine circulation, lorsque j'aperçois à travers les rétroviseurs de ma moto deux personnes enturbannées qui m'ont suivi. J'ai continué jusqu'à Gassi. Après avoir viré, ils ont klaxonné à plusieurs reprises. Je me suis arrêté. Ils m'ont dit : "c'est toi Blanchar ?" Oui c'est bien moi, j'ai répondu. Nous t'interdisons de parler sur les ondes des radios. J'ai répondu à ces derniers que j'ai eu l'autorisation du ministère de l'Intérieur donc c'est au ministre de l'Intérieur de me la retirer. Ce ne sont pas vos menaces verbales qui vont m'arrêter", explique Blanchar.



Les deux hommes étaient à bord d'une moto sans plaque d'immatriculation. Blanchar a profité d'un attroupement de personnes à proximité pour se rapprocher et se mettre en sécurité. Les deux individus sont partis sans décliner leur identité.



Joint par Alwihda Info, le président de l'UJN dit ignorer ce qui lui est reproché.