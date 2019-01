Tchad : le président de la BDEAC reçu par Idriss Déby

Le président de la banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), l’Equato-Guinéen Fortunato Mbo Nchama a été reçu en audience, ce vendredi 25 janvier 2019, au Palais présidentiel par le président Idriss Deby Itno pour évoquer entre autres les opportunités investissements au Tchad.



Il était accompagné d’une délégation composée du représentant de cette institution au Tchad, Lorent Blaise Tago.



Le président de la BDEAC, Fortunato Mbo Nchama s’est longuement entretenu avec le Président de la République Idriss Deby Itno, par ailleurs président en exercice de la communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC), en présence du ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, de celui de l’Economie de la Planification du développement, Issa Doubragne ainsi que de ses proches collaborateurs.



Ils ont évoqué les projets de développement financés au Tchad par cette institution régionale.



Le président de la BDEAC affirme qu’il est venu voir le président de la République du Tchad notamment en qualité du président en exercice de la CEMAC pour lui rendre compte de la mise en place des réformes au sein de la Bdeac. « C’est la plus grande réforme depuis la création de la Bdeac qui vient d’être adoptée par l’assemblée Générale du 16 janvier dernier. Je suis venu rendre en compte de la mise en place des décisions issues de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement qui a eu lieu ici a Ndjamena en 2018 », affirme-t-il.



La BDEAC se fixe dans la période de l’année 2017-2022 la priorité au financement de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, de l’élevage et de la pèches afin que les Etats de la sous-région atteignent les taux de suffisance alimentaire.