Tchad : le président de la CNDH décoré par la Commission Internationale des Droits de l'Homme

Le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Djidda Oumar Mahamat et la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, Mme Amina Priscille Longoh, ont été décorés ce mercredi 09 mars 2022 à N'Djamena, par la Commission Internationale des Droits de l'Homme.



Selon les responsables de la Commission, cette décoration fait suite à une évaluation de la contribution de ces deux personnalités, dans la promotion des droits humains au Tchad. Ils estiment que le président de la CNDH a fait montre d'un leadership exceptionnel et d'une impartialité avérée dans les traitements des cas de violations des droits de l'homme au Tchad.



Pour l'ambassadeur de la Commission Internationale des Droits de l'Homme en Afrique centrale, Hiroua Goare Bienvenu, les récipiendaires ont contribué chacun en ce qui le concerne, à la promotion des droits des citoyens notamment l'égalité de genre, la liberté d'expression et de manifestation pacifique, et ainsi qu'à la cohabitation pacifique dans le pays en cette période cruciale de la transition politique.



En recevant sa décoration, le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Djidda Oumar Mahamat, a indiqué que la promotion des libertés fondamentales et la défense des droits de l'Homme dans un pays en reconstruction comme le Tchad, ne sont pas une opinion mais un devoir pour tous les acteurs. Il estime que les droits de l'homme sont les fondements d'un pays et en même temps le baromètre qui mesure la démocratie et la liberté.



« Je suis ému en recevant cette décoration car elle prouve la reconnaissance à l'international de notre contribution pour la paix et la liberté des citoyens au Tchad. Je dédie cette décoration à tous les acteurs qui contribuent à la promotion des droits de l'homme au Tchad, notamment les organisations de la société civile, les partenaires internationaux, le gouvernement et les forces de l'ordre ainsi que les citoyens tchadiens eux-mêmes ».