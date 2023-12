Tchad : le président de la Coalition pour le Oui est arrivé à Laï

Dans le cadre de la tournée dans les provinces de la zone méridionale du pays, le président de la Coalition pour le Oui est arrivé ce jeudi 07 décembre 2023 à Laï.



Il a été accueilli au bas de la passerelle par la première autorité de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman et le maire de la ville de Laï, Saou Dono Robert.



Aussitôt arrivé au QG de la Coalition, sise au quartier Noungou, le président national de la Coalition pour le Oui au référendum constitutionnel, Saleh Kebzabo, par ailleurs chef du gouvernement d’union nationale, a rencontré toutes les couches socio-professionnelles de la Tandjilé.



Dans cette série de rencontres, le Premier ministre de transition a reçu tour à tour, les autorités administratives, les chefs traditionnels et religieux, les leaders des partis politiques de la Coalition pour le Oui, ainsi que les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes. L’objectif est de prendre contact avec toutes ses sensibilités, et s’enquérir de la situation socio-économique de la province de la Tandjilé. Et aussi, de sensibiliser la population à voter Oui le 17 décembre prochain.



Pour précision, cette tournée, dont Laï est la sixième étape, s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet de Constitution. Dans son mot de bienvenue, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman a salué l’arrivée du chef du gouvernement d’union nationale dans la Tandjilé.



Pour sa part, dans son adresse aux autorités, leaders religieux et traditionnels, le Premier ministre Saleh Kebzabo a félicité l’administration dans la Tandjilé. Il faut préciser qu’après chaque message du Premier ministre, la parole a été accordée à l’assistance pour des questions, suggestions, compléments et doléances.



Au cours de ses interventions, le chef du gouvernement de transition a abordé la question de la grève des enseignants qui perdure et paralyse le système éducatif tchadien. Pour lui, cette grève qui perdure est illégitime et ressemble à un coup d’État.