Tchad : le président de la transition au Niger pour un sommet de l’UA

Le président de transition, général Mahamat Idriss Deby se trouve depuis ce 24 novembre à Niamey au Niger, informe la Présidence. Le chef de l’Etat prendra part demain, aux travaux du 17ème Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine sur l’industrialisation et la diversification économique et à la session extraordinaire sur la ZLECAF, la Zone de Libre Echange Continentale.



Le chef de l’Etat est accompagné dans son déplacement du ministre d’Etat, ministre des Affaires Étrangères, l’Ambassadeur MAHAMAT SALEH ANNADIF, de la Ministre du l’Industrie et du Commerce, Mme WANLEDOM ROBERTINE, du Ministre d’Etat, Conseiller à la Présidence de la République, M. ADOUM YOUNOUSMI ainsi que de quelques-uns de ses proches collaborateurs.