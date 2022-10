Tchad : le président de la transition aux sièges des partis UNDR et RNDT-Le Réveil, après les saccages

Les sièges nationaux des deux partis ont été vandalisés et brûlés par des manifestants le 20 octobre.



Au siège de l’UNDR, les manifestants ont brûlé partiellement les locaux et emporté du matériel.



En compagnie de l'ancien premier ministre Pahimi Padacké, le président de la transition a constaté les dégâts au siège du RNDT-Le Réveil.



L'UNDR avertit "les casseurs" et promet de "s'organiser pour se défendre"



Celestin Topona, 1er vice-président du parti, a indexé "une bande d'assaillants instrumentalisés par Wakit Tamma, le parti Les Transformateurs et d'autres partis qui refusent la paix au Tchad".



Le bureau exécutif du parti "condamne avec énergie ces actes de vandalisme et de barbarie sans commune mesure contre le symbole physique d'un parti politique qui n'a jamais prôné la violence pour la conquête du pouvoir d'État".



Le parti met en garde tout tchadien qui "tente d'entraver sa marche politique par des actes de provocation inacceptables".



"Les oiseaux de mauvaise augure qui rêvent de la destruction du Tchad n'ont pas supporté le rôle majeur que le président national de l'UNDR a joué sincèrement dans tout le processus ayant abouti à la réussite de retrouvailles nationales", affirme Celestin Topona.



Le parti précise qu'il "prendra toutes les dispositions légales pour que les auteurs du saccage de son siège soient traduits en justice ainsi que leurs commanditaires". Il ajoute qu'il "s'organisera pour se défendre par tous les moyens, et invite les casseurs et autres incendiaires à réfléchir par deux fois avant de s'attaquer de nouveau à l'UNDR".