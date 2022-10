Tchad : le président de la transition décrète l'état de catastrophe naturelle

Le décret prévoit que toutes les dispositions nécessaires doivent être prises par les pouvoirs publics pour faire face à la situation et venir en aide aux populations sinistrées sur l'ensemble du territoire national.



Le gouvernement lance un appel à la solidarité nationale et à tous les acteurs nationaux et aux partenaires internationaux à venir en aide aux populations identifiées en "phase de crise" et celles en "phase d'urgence" par une assistance humanitaire d'urgence pour faire face aux inondations.