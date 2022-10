Tchad : le président de la transition détaille les priorités du futur gouvernement d'union nationale

Un gouvernement d'union nationale sera formé pour la seconde phase de transition. Le président de la transition Mahamat Idriss Deby promet une nouvelle étape dans la marche du pays. Il détaille déjà plusieurs missions du gouvernement d'union nationale :



- La deuxième phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du Dialogue National Inclusif et Souverain ;

- L'organisation du référendum ;

- L'organisation des élections ;

- Le Gouvernement d’union nationale travaillera pour répondre aux préoccupations et attentes légitimes de nos populations ;

- La sécurité intérieure occupera une place de choix dans l’action gouvernementale pour mettre fin aux conflits intercommunautaires et au phénomène de coupeurs de route qui continuent d’endeuiller des familles tchadiennes ;

- Une attention particulière sera accordée à la justice ;

- Le Gouvernement d’union nationale s’attèlera à relever en urgence, les défis majeurs en termes d’accès à l’eau potable et à l’énergie, d’accès aux soins de santé de base, d’accès à une éducation de qualité, d’accès à des emplois décents, à une sécurité alimentaire et de disponibilité d’infrastructures routières ;

- La mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Jeunesse ;

- L'assainissement du climat des affaires.