Tchad : le président de la transition en visite au Lac

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby entame ce 12 novembre une visite de travail à Baga-sola dans la province du Lac, informe la Présidence.



À son arrivée dans le chef-lieu du département de Kaya, le président a été accueilli avec les honneurs militaires.



Au cours de son séjour dans la ville, le président de la République tiendra un certain nombre de réunions avec des responsables civils et militaires et des notables de la ville. Il effectuera un certain nombre de visites sur le terrain, détaille la Présidence.