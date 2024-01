TCHAD

Tchad : le président de transition dépêche une délégation à Ati suite à l’incendie du grand marché

Alwihda Info | Par Hassan Djidda Hassan - 28 Janvier 2024

Une délégation composée de la Ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires, Mme Fatimé Boukar Kossei, de ses collègues des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, et de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, ainsi que du Conseiller Spécial du Président de Transition Général Assef Assouni et de deux conseillers nationaux Oumar Moussa Hassan et Mahamat Nimir Hamata, est arrivée ce dimanche 28 janvier 2024 à Ati, chef-lieu de la Province du Batha.