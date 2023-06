Tchad : le président de transition déplore le retard de développement au Logone Oriental

Le président de la République a exprimé son regret quant au retard en matière de développement de la province et au manque d'infrastructures socioéconomiques de base, ainsi qu'au manque d'opportunités et de perspectives pour les jeunes. Dans un esprit pragmatique, il a souligné la nécessité de revitaliser le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers en y incluant des jeunes et des femmes.



Les travaux de bitumage de 15 km de voiries urbaines ont été officiellement lancés et seront réalisés avec célérité. Le président a également annoncé que le projet de construction de l'aéroport, dont le marché a déjà été attribué et les paiements anticipés en cours, bénéficiera d'une attention similaire.



Les annonces concernant la construction de ponts sur le Logone à Baibokoum, sur la Pendé et à l'entrée de Goré, l'aménagement des pistes rurales et l'électrification de la ville de Doba par le raccordement à la centrale électrique de Komé, ont été accueillies avec enthousiasme. De plus, la construction de lycées, d'écoles, de bureaux administratifs et d'hôpitaux de district a été annoncée, suscitant une joie parmi l'assistance.