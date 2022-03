Tchad : le président des Associations des droits des consommateurs à Sarh

Après avoir sillonné quelques villes du Tchad, le président du collectif des Associations des droits des consommateurs, Dingamnaël Versinus, est à Sarh. Durant son séjour, Dingamnaël Versinus a tenu une conférence de presse au sein des Établissements Doug hébergement et restauration, situés à Kassaï, dans le 3ème arrondissement de la ville verte.



Cette rencontre avec la presse avait pour but dénoncer, une fois de plus, la cherté de la vie qui met en mal le bien-être de ses concitoyens. Dans son intervention, l'orateur a rappelé les vrais problèmes que subit la population « sarhoise ».



Ces problèmes sont entre autres : la flambée des prix des produits de première nécessité, l'irrégularité de la distribution de l'énergie par la Société Nationale d'Electricité, la mauvaise qualité de l'eau fournie par la Société Tchadienne des Eaux, le prix élevé fixé par les agences de voyage par rapport au transport interurbain qui n'est pas réglementé, la facturation excessive qu'impose les opérateurs de téléphonie mobile installés au Tchad.



L’on n’oublie pas l'arnaque organisée au sein de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), qui consiste à imposer le prélèvement de sang pour le groupe sanguin, ainsi que la photo d'identité qui se fait également au sein de ladite agence.



Dans ses propos, Dingamnaël Versinus continue en rassurant ses concitoyens que les actions déjà menées ne sont pas vaines et que d'autres plus fortes encore, seront déployées dans un bref délai, si les différentes autorités des divers services concernés ne réagissaient pas.



Pour finir, le président déplore l'inconscience, la résignation, l'inaptitude et la peur qui habite les « Sarhois » qu'il admirait tant. Il les invite cependant à prendre leur destin en main, car dit-il, à lui tout seul, cette lutte n'aboutira nulle part.