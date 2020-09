Tchad : le président donne des instructions face à la crise à la Faculté de médecine d'Abéché

Le chef de l'État Idriss Déby a donné des instructions pour mettre fin à la crise qui secoue depuis plusieurs mois la Faculté de médecine de l'Université Adam Barka, ayant pour conséquences l'interruption de la formation théorique et pratique.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, et le ministre de l’Enseignement supérieur, Dr. David Houdeingar, ont tenu vendredi une rencontre à N'Djamena, en présence notamment des responsables des facultés de médecine d’Abéché, de N'Djamena, les directeurs généraux d'établissements hospitaliers et le délégué provincial sanitaire du Ouaddaï.



Il a été annoncé que désormais, les deux ministères affecteront des enseignants et appuieront la Faculté avec des matériels médicaux techniques pour le laboratoire afin de renforcer le plateau technique du centre hospitalier universitaire provincial d’Abéché.



Les étudiants des 5ème et 6ème années qui sont bloqués depuis trois ans, seront transférés à la Faculté de médecine de N’Djamena afin de poursuivre de leur cursus académique.