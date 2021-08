Tchad : le président du CMT a tenu une réunion sur la sécurité

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a tenu lundi la réunion mensuelle sur la sécurité. Après une évaluation, il a donné des instructions aux responsables en charge de la sécurité et formulé des recommandations.



Plusieurs sujets préoccupants ont été évoqués : l'attaque terroriste de Boko Haram au Lac qui nécessite un renforcement du dispositif ; le démantèlement des barrières anarchiquement implantées ; les conflits intercommunautaires ; la défaillance de la justice ; la hausse de l'insécurité ; l'arrestation de tous les évadés de prison ; l'intensification de l'opération de désarmement ; la gestion des fonds de sécurité ; l'exode des jeunes vers la Libye et le démantèlement des filières.



Le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby a demandé à chaque responsables des forces de défense et de sécurité d'assumer ses responsabilités.



La réunion mensuelle sur la sécurité a été instaurée le 15 juillet 2021.