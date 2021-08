Tchad : le président du CMT appelle à accélérer la désignation des membres du CNT

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), a appelé mardi à "accélérer la procédure de désignation des membres" du Conseil nationale de transition (CNT), "suivant la grille de répartition et les critères prévu".



"Je note, au titre des actions urgentes à réaliser, la mise en place du CNT qui fera office de Parlement", a déclaré le général Mahamat Idriss Deby qui a relevé le "rôle combien important du CNT dans le dispositif de la transition".



Le président du CMT a souligné "l’impérieuse nécessité d’une conduite rapide de la phase préparatoire des assises du Dialogue national inclusif" et a insisté sur l'aspect méthodique et rigoureux dans son organisation.



"Cette rencontre est éminemment importante pour le futur de notre pays", a-t-il dit, ajoutant que "toutes les filles et fils du pays, sans distinction aucune doivent se retrouver, dans un élan fraternel, pour discuter sereinement et sans passion de toutes les questions d’intérêt national".