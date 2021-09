Tchad : le président du CMT dissout le comité national de gestion du football

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a abrogé le 21 septembre le décret mettant en place un comité national de gestion du football. Le décret est pris sur proposition



Le décret avait été signé le 12 mars 2021 par le défunt président Idriss Deby Itno.



Le Comité avait pour mission notamment de gérer les affaires courantes du football sur tout le territoire national, faire la relecture et éventuellement valider les statuts soumis ou présentés par les Ligues et Clubs de première division et les associations officiellement reconnues, élaborer et faire valider un plan stratégique et une feuille de route sur 8 ans, organiser des compétitions dynamiques sur le plan national, organiser des actions de détection de talents et d'accompagnement de ceux-ci, organiser une assemblée générale extraordinaire élective, assurer la gestion du centre de formation de Milézi.



Le Comité national de gestion provisoire du football avait un mandat de 12 mois non renouvelable, et était présidé par Japhet Ndoram.