Tchad : le président du CMT fait le point avec le comité en charge des politico-militaires

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a reçu ce vendredi les membres du comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif, conduits par le président Goukouni Weddeye.



La rencontre a permis de faire une évaluation sur les avancées enregistrées et les difficultés rencontrées quant à la préparation de la participation de nos frères politico-militaires au dialogue national inclusif, selon le Mahamat Idriss Deby.



Plusieurs rencontres avec des politico-militaires ont déjà eu lieu et se poursuivent. Le Comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au Dialogue national inclusif, se donne trois mois pour faire adhérer tous les politico-militaires en exil à saisir cette opportunité qu’est le dialogue national inclusif à l’effet de trouver avec tous leurs concitoyens, des solutions pérennes aux problèmes qui minent l’évolution du pays.



Créé le 13 août par décret, le comité est un organe chargé de préparer et de mener des négociations en vue de la participation des politico-militaires au dialogue. Il a notamment pour mission d'identifier et prendre contact avec les politico-militaires, et définir les conditions et les modalités de participation des politico-militaires au dialogue. Il devra convenir des dates et lieux de rencontres ainsi que des éventuels pays hôtes.



Détails à suivre.