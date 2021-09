Tchad : le président du CMT promet la fermeté suite à des féminicides

Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, a réagi ce 29 septembre à la vague de violences faites aux femmes.



"J'ai appris avec amertume que plusieurs femmes ont été lâchement tuées dans le Tchad profond ces derniers jours par leurs époux respectifs. Ces actes abjectes, contraire à nos us et coutumes ne resteront pas impunis", a déclaré le général Mahamat Idriss Deby.



Il a assuré que les auteurs seront traqués et subiront la rigueur de la loi dans toute sa plénitude.



Dans la nuit du 27 septembre 2021, un homme a tué son ex-femme à Bechaketek, une localité située à 11km de la ville de Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila.



Selon l'information, la victime Khadidja Ahmat Alissel est séparée de son mari depuis plus d'un an. L'ex-mari a appris qu'un homme a demandé la main de la femme en mariage. Il a débarqué à 23 heures pour attaquer son ex-femme dans sa chambre. L'ex-mari a bloqué avec force sa bouche pour l'empêcher de crier, s'est mis à découper ses mains puis a déchiré son ventre avec un couteau.



L'auteur présumé a pris la fuite. Les forces de l'ordre sont à ses trousses et pensent que l'individu n'a pas encore traversé le département.



Au Hadjer Lamis, un homme a égorgé sa femme, Halime Hassan, âgée de 18 ans, la semaine dernière dans un village situé à 4 kilomètres de Dagana. Le couple aurait eu un différend et la femme souhaitait le divorce.



Les autorités ne cachent pas leur préoccupation face à la recrudescence des violences faites aux femmes. Le gouvernement a condamné lundi cet assassinat et a demandé l'application de la Loi dans toute sa rigueur à l'encontre de l'auteur.