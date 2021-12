Tchad : le président du CMT rend hommage au sultan Kachallah Kasser

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a réagi ce 13 décembre au décès du sultan de N’Djamena urbain et rural, Kachallah Mahamat Kasser.



« Ayant appris avec émotion le décès de Sa Majesté le Sultan de N’Djamena urbain et rural, Kachallah Mahamat Kasser, survenu ce lundi 13 décembre 2021, je présente mes sincères condoléances à la famille, aux amis et proches du regretté », a déclaré le président du CMT.



« Notre pays perd en lui un notable emblématique. Que son âme repose en paix », a-t-il ajouté.



Le sultan est décédé à N’Djamena à la suite d’une maladie.