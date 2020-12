Tchad : le président du CNJT appelle à un usage responsable des réseaux sociaux

Le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Dangaya, a estimé lundi que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un "grand handicap" pour le développement de la jeunesse tchadienne.



"Ils constituent un cercle de propagande des fausses informations et de la haine envers la Jeunesse tchadienne", a-t-il déclaré lors de l'installation officielle à N'Damena de la nouvelle équipe du CNJT.



"Alors que l'Internet permet aux jeunes d'apprendre et de comprendre, la jeunesse tchadienne utilise les réseaux sociaux à des fins inutiles. C'est pourquoi le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno demande à la jeunesse tchadienne d'être prudent vis-à-vis des réseaux sociaux", a ajouté Abakar Dangaya.



Le président du CNJT demande à la jeunesse tchadienne d'être ambitieuse et soucieuse de l'avenir, dans l'unité et pour un développement durable car "sans la paix, il n'y aura pas de développement", a-t-il rappelé.



Le nouveau bureau du CNJT est composé de 17 membres. Il a pour mission principale de dynamiser, d'orienter et de renforcer le développement de la Jeunesse tchadienne pour un avenir meilleur.