Tchad : le président du CNT demande aux conseillers de venir à l'heure aux plénières

Les membres des bureaux des dix commissions du Conseil national de transition (CNT) ont été élus et installés dans leurs fonctions le 18 novembre au Palais de la démocratie. Chaque commission compte cinq membres. Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a saisi l'occasion pour faire une mise au point.



"Globalement, les choses se sont passées comme prévu. Il y a eu des élections, des consensus, tout s'est bien passé", a déclaré Dr. Haroun Kabadi.



"Si nous voulons être efficaces, efficients, nous devons être à l'heure, commencer les travaux à l'heure", a poursuivi le président du CNT.



Selon lui, "on ne peut pas se permettre de venir 20, 30, 45 minutes plus tard. Si cela ne change pas, nous allons prendre des dispositions pour que la questure s'occupe de ces cas".