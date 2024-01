Tchad : le président du RADPA appelle les Tchadiens à travailler main dans la main

Au cours d’un point de presse tenue ce 10 janvier 2024, le président du parti politique Rassemblement du Peuple pour l’Alternance Démocratique (RADAP), Nobo N’djibo, par ailleurs conseiller national de Transition, a appelé les Tchadiens à travailler main dans la main, en cette année 2024.



Cette rencontre avec la presse avait trait à certains maux qui continuent de mettre en mal la cohabitation pacifique, le vivre ensemble dans la province du Moyen-Chari en particulier, et au Tchad en général. D’entrée de jeu, le président national du RADAP a salué la maturité politique des Tchadiens qui se sont mobilisés pour le vote du réferendum constitutionnel. Ceci dans le souci de bâtir à la base, l’unité nationale.



Le conseiller national de Transition a précisé qu’au moment où le Tchad vient d’amorcer la 5ème République, les conflits éleveurs/agriculteurs, les coupeurs de route refont surface, et compromettent la libre circulation des personnes, leurs biens, et la paix.



Il a condamné les évènements survenus à Mouroumgoulaye, dans les départements de Tar Alnass et de Korbol, les sous-préfectures de Bohobé et de Danamadji. Nobo N’djibo demande au gouvernement de la 5ème République de poursuivre ces personnes mal intentionnées qui agissent pour saper les vœux des Tchadiens à vivre ensemble.



Par ailleurs, il exhorte aussi le gouvernement et les autorités locales, à s’investir davantage pour apporter des réponses urgentes, pour la sécurisation des personnes et de leurs biens.



Enfin, Nobo N’djibo souhaite que la mal gouvernance, les conflits intercommunautaires et agriculteurs/éleveurs, l’impunité, la gabegie, le népotisme, l’humiliation, l’exclusion, soient un lointain souvenir et que les Tchadiens œuvrent pour le bien-être commun, tout en prônant la fraternité et la paix en cette année 2024.