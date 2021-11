Tchad : le président du Tribunal de grande instance installé

Le nouveau Président du Tribunal de grande instance d'Am-Timan a été installé dans ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie organisée au siège de ladite institution, en présence du gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Suite au décret nº641 du 22 octobre 2021, Adoum Hassane Sanoune est nommé Président du Tribunal de grande instance d'Am-Timan en remplacement Abakar Djabir Abakar. La cérémonie d'installation est organisée ce lundi 8 novembre dans la salle des audiences du tribunal. Autorités civiles, militaires et chefs traditionnels sont présents à cette cérémonie. D'autres invités font partie de la circonstance.



Dans sa réquisition le procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Am-Timan, Mahamat Ahmat Moussa, tout en souhaitant la bienvenue au nouveau Président, lui informe qu'il est dans une zone où la population est très accueillante. C'est une zone qui a subi des évènements douloureux avec des sérieux dégâts (citant les affrontements intercommunautaires) qui ont causé la mort de plusieurs dizaines d'individus.



Il justifie que dans cette province, il existe des citoyens honnêtes qui se conforment à la loi. Cependant, il notifie qu'il existe des brebis galeuses qui se croient supérieures aux autres personnes et au dessus à la loi. Il y a les bandits de grand chemin. Pour le procureur, la ville était en quelque sorte sur une poudrière mais grâce à la volonté de Dieu et aux efforts fournis par les autorités provinciales administratives et militaires, la quiétude y est.