Tchad : le président encourage les journalistes à servir la société et la patrie

Le 3 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le Président de transition Mahamat Idriss Deby a adressé ses hommages à tous les journalistes du Tchad et du monde.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Président de transition a exprimé sa reconnaissance envers les journalistes pour leur rôle essentiel dans la société et pour leur contribution à la promotion de la liberté d'expression et de la démocratie. Il a également souligné l'importance de cette journée pour la réflexion et la prise de décision sur les actions à mener pour améliorer les pratiques du métier.



Le Président a appelé les journalistes à se débarrasser des mauvaises pratiques et à servir la société et la patrie avec dévouement et responsabilité.



« Mes hommages à tous les journalistes du Tchad et du monde qui sont à l'honneur ce 03 mai, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Que cette célébration soit un moment de retrospection et de résolution afin que ce noble métier se débarrasse de ses mauvaises pratiques et se mette au service de la société et de la patrie », a déclaré Mahamat Idriss Deby.



La journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion pour rappeler l'importance du métier de journalisme dans la promotion de la liberté d'expression et de la démocratie.



La liberté de la presse est un pilier fondamental de la démocratie et de la protection des droits humains. Cependant, cette liberté est souvent menacée dans de nombreux pays, comme le dévoile le Classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières (RSF). Dans l'édition 2023 de ce classement, le Tchad est en difficulté, à la 109ème place sur 180 pays évalués.