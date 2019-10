Tchad : le président est arrivé à Biltine par la route

Le président de la République Idriss Déby est arrivé samedi après-midi à Biltine, chef-lieu de la province du Wadi-Fira, par la route, au lendemain de la clôture de la 4ème conférence des gouverneurs a Abéché.



C’est sous la pluie que le Président de la République a rallié Biltine par voie terrestre. Au bout de 95 Km de trajet séparant Abéché et Biltine, le chef de l’Etat est accueilli à l’entrée de la ville par le gouverneur de la province de Wadi-Fira, Ahmat Issakha Ardja qui avait à ses côtés, le maire de la ville de Biltine, Habib Adoudou Aziby.



Le président de la République a salué les chefs militaires, les autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux responsables politiques et ceux de la société civile.



Les ministres des Postes et des NTIC, Dr. Idriss Saleh Bachar, du Pétrole et de l’Energie Hamid Mahamat Koua et de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Nassour Abdoulaye étaient également présents.



« Le Président de la République s’est arrêté à Biltine, ville carrefour pour rencontrer les autorités administratives et militaires de la province », indique la Présidence.